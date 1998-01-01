Легендарная разведчица Гоар Вартанян отмечает свое 93-летие

Легендарная личность знаменитая разведчица Гоар Вартанян в пятницу, 25 января, празднует свой 93-й день рождения. Коллеги пожелали ей крепкого здоровья, долголетия, радости и прекрасного настроения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По традиции Гоар Вартанян вручили подарки из разных регионов России. Так, мастер из Костромской области отправил именные валенки, вышитые жемчугом, а студенты московского кулинарного колледжа порадовали ветерана вкуснейшим тортом.
В 16 лет Гоар Вартанян вступила в антифашистское сопротивление и приступила к разведывательной работе в Иране. В составе группы специалистов она принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции.
В течение 30 лет Гоар Вартанян вместе с супругом находились на нелегальном положении в ряде городов и стран. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.
Ранее Пятый канал сообщал, что в открытом доступе появились секретные документы по делу советского разведчика Рихарда Зорге.