Легендарная разведчица Гоар Вартанян отмечает свое 93-летие

Легендарная личность знаменитая разведчица Гоар Вартанян в пятницу, 25 января, празднует свой 93-й день рождения. Коллеги пожелали ей крепкого здоровья, долголетия, радости и прекрасного настроения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

По традиции Гоар Вартанян вручили подарки из разных регионов России. Так, мастер из Костромской области отправил именные валенки, вышитые жемчугом, а студенты московского кулинарного колледжа порадовали ветерана вкуснейшим тортом.

В 16 лет Гоар Вартанян вступила в антифашистское сопротивление и приступила к разведывательной работе в Иране. В составе группы специалистов она принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции.

В течение 30 лет Гоар Вартанян вместе с супругом находились на нелегальном положении в ряде городов и стран. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.

Ранее Пятый канал сообщал, что в открытом доступе появились секретные документы по делу советского разведчика Рихарда Зорге.