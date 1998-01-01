Очевидцы сообщают о задымлении на 40-м этаже башни «Федерации» в Москва-сити

Очевидцы сообщают о том, что в районе 40-го этажа башни «Федерации» из окон валит черный дым. Свидетели ЧП публикуют видео инцидента в социальных сетях.
Информация уточняется.
25 янв, пятница, 12:38
Сегодня, 12:34 Происшествия Видео 9
Видео ЧП публикуют в социальных сетях.
Фото, видео: www.globallookpress.com, instagram @bezrykaya
Очевидцы сообщают о том, что в районе 40-го этажа башни «Федерации» из окон валит черный дым. Свидетели ЧП публикуют видео инцидента в социальных сетях.
Информация уточняется.
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