В китайском Чанчуне произошел взрыв — Twitter-аккаунт CNW сообщает, что в результате ЧП погиб как минимум один человек. Официального подтверждения на данный момент не поступало.

At least 1 person dead after a bombing attack in Changchun, China#China #Changchun — CNW (@ConflictsW) 25 января 2019 г.

По неподтвержденным данным, взрыв были частью террористической атаки — вслед за первым хлопком в торговом центре последовали еще несколько. Очевидцы сообщают о человеке, бросавшем бомбы из окна на улицу.

На многочисленных записях, появившихся в соцсетях, видно сильное задымление в районе взрыва и спешно убегающие люди.

Ранее Пятый канал рассказывал о взрыве в Дамаске возле российского посольства.