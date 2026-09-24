Медвежонок забрался в квартиру на третьем этаже через балконы
Необычный гость пробрался в жилой дом и напугал местных жителей.
Фото: www.globallookpress.com/Bernd Wüstneck
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Жители многоэтажного дома в китайском городе Яань оказались напуганы неожиданным гостем: медвежонок забрался в квартиру на третьем этаже, поднявшись по балконам. Об этом сообщил портал Sina.
Инцидент произошел днем ранее. Кадры с места случившегося распространились в социальных сетях. На видео видно, как зверь карабкается по ограждениям чужих балконов, а затем проникает в квартиру через небольшое окно.
Медвежонка удалось поймать в тот же день. Специалисты доставили его в центр временного содержания. Никто из жильцов дома не пострадал.
Эксперты также проверили состояние животного и выяснили, что оно не получило травм. В ближайшее время медвежонка планируют отвезти обратно в лес и выпустить на волю. Как именно детеныш оказался на территории уезда Баосин, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поселке Раздолинске Красноярского края медведь растерзал собаку во дворе жилого дома.
На опубликованных кадрах видно, как дикое животное подбежало к собаке, которая находилась на привязи, и набросилось на нее. Пес пытался отбиться, однако погиб в результате нападения. Инцидент произошел вечером. После случившегося местные жители обратились в экстренные службы.
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