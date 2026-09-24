Медвежонок забрался в квартиру на третьем этаже через балконы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Необычный гость пробрался в жилой дом и напугал местных жителей.

Медвежонок забрался в квартиру на третьем этаже

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Wüstneck

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители многоэтажного дома в китайском городе Яань оказались напуганы неожиданным гостем: медвежонок забрался в квартиру на третьем этаже, поднявшись по балконам. Об этом сообщил портал Sina.

Инцидент произошел днем ранее. Кадры с места случившегося распространились в социальных сетях. На видео видно, как зверь карабкается по ограждениям чужих балконов, а затем проникает в квартиру через небольшое окно.

Медвежонка удалось поймать в тот же день. Специалисты доставили его в центр временного содержания. Никто из жильцов дома не пострадал.

Эксперты также проверили состояние животного и выяснили, что оно не получило травм. В ближайшее время медвежонка планируют отвезти обратно в лес и выпустить на волю. Как именно детеныш оказался на территории уезда Баосин, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поселке Раздолинске Красноярского края медведь растерзал собаку во дворе жилого дома.

На опубликованных кадрах видно, как дикое животное подбежало к собаке, которая находилась на привязи, и набросилось на нее. Пес пытался отбиться, однако погиб в результате нападения. Инцидент произошел вечером. После случившегося местные жители обратились в экстренные службы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
84.91
0.51 96.89
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:58
Четырехлетний ребенок потерял сознание в московской стоматологии
22:45
Захарова назвала Зеленского «расчеловеченным персонажем»
22:34
Марин Ле Пен призвала не провоцировать Россию и вспомнила фразу о русском медведе
22:25
Медвежонок забрался в квартиру на третьем этаже через балконы
22:10
«Вспомнить все» по-русски? Что говорят о фильме «Девятая планета» с Юрой Борисовым
21:55
«Объявляя войну»: в Германии оценили отношения с Россией

Сейчас читают

Последние дни Марины Влади: дети актрисы рассказали об обстоятельствах ее смерти
Измены, мечты о детях, письмо после смерти: сложная история любви Высоцкого и Марины Влади
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен