Лавров передал Вучичу пожелания от Путина на встрече в Нью-Йорке

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 39 0

Глава МИД России и лидер Сербии обсудили развитие двустороннего сотрудничества на полях Генассамблеи ООН.

Путин передал теплые пожелания Вучичу

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Сербии Александру Вучичу пожелания от российского лидера Владимира Путина. Встреча политиков состоялась 24 сентября в Нью-Йорке в рамках мероприятий Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Уважаемый господин президент, очень рад нашей встрече и передаю самые теплые пожелания от президента Путина успехов в вашей непростой работе», — сказал Лавров в начале переговоров.

Вучич поблагодарил российского министра и попросил передать привет Владимиру Путину. Сербский лидер также выразил признательность за дружеские отношения между странами и заявил о необходимости расширять сотрудничество по различным направлениям.

Ранее в этот же день Вучич выразил надежду, что после завершения его работы на посту президента Сербия и Россия смогут продолжить развивать взаимодействие во всех сферах.

Комментируя возможное введение визового режима с Россией, сербский лидер отметил, что Белград не поддержал санкции против Москвы, несмотря на давление.

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