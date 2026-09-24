Марин Ле Пен призвала не провоцировать Россию и вспомнила фразу о русском медведе

Ле Пен призвала не провоцировать Россию и вспомнила фразу о русском медведе

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала избегать действий, которые могут привести к обострению отношений с Россией. Об этом она заявила в интервью газете Politico.

Политик использовала известную фразу дипломата Шарля Талейрана о «русском медведе», говоря о последствиях возможной эскалации.

«Талейран говорил: «Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», — сказала Ле Пен.

Французский политик призвала не относиться к подобным высказываниям легкомысленно. Она подчеркнула, что не хотела бы оказаться в ситуации, когда придется искать способ «загнать медведя обратно».

Отдельно Марин Ле Пен напомнила о ядерном статусе России и заявила, что не хочет, чтобы Франция вступала в войну с таким государством.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа содействовать началу переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Франция продолжит прилагать усилия для запуска содержательного диалога.

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