«Объявляя войну»: в Германии оценили отношения с Россией

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Немецкие СМИ рассказали о последствиях взаимных обвинений Москвы и Берлина.

В Германии оценили отношения с Россией

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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В Berliner Zeitung заявили о кризисе отношений России и Германии

Отношения России и Германии фактически оказались парализованы и могут перейти в затяжное противостояние из-за взаимных обвинений. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что отсутствие официального объявления войны при сохранении жесткой риторики создает правовую и политическую неопределенность.

«Объявляя войну вне официального порядка, невозможно потом разом ее свернуть: в таком случае противник превращается в преступника», — говорится в материале.

Автор статьи считает, что ситуацию осложняют обвинения в адрес Москвы, которые, по мнению издания, не имеют достаточных оснований. При этом при сохранении напряженности парламенту, как отмечается в публикации, следует официально определить статус происходящего. В противном случае правительству Германии необходимо отказаться от использования военной риторики.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял о недопустимости превращения конфликта с Россией в инструмент решения внутренних политических проблем Германии. Он также выразил надежду, что результаты региональных выборов в Саксонии-Анхальте не станут причиной для попыток использовать тему противостояния с Москвой для отвлечения внимания от работы властей.

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«Объявляя войну»: в Германии оценили отношения с Россией

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