Беглов рассказал, что ждет Петербург после расторжения контракта с «Метростроем»

В Петербурге назначили дату рассмотрения дела о банкротстве «Метростроя»: заседание состоится 12-го февраля. Напомним, ранее Смольный заявил о намерении расторгнуть все контракты с компанией. Претензий накопилось много: сроки срывали, качество вызывало недоумение, а рабочим задерживали зарплаты, — и все это длилось годами. Местным властям стоило огромных трудов добиться, чтобы «Метрострой» завершил работы на той или иной станции. Эту тему город не выпускает из зоны внимания. Конкурс на новых подрядчиков планируют объявить через 10 дней. У главы Петербурга по этому поводу позиция жесткая.

— Метро строить в городе должна петербургская компания, которой владеет город, и которая будет отвечать за развитие нашего метро. Все остальные акционерные и другие общества может быть хорошо, но они показали свою неэффективность: город взял кредиты, залез в долги, а результат какой? Мы ставим перед собой очень амбициозную задачу, чтобы наши горожане могли добираться до метро не больше 15-20 минут. Непростая задача, но я уверен, что мы с ней справимся, не завтра, а послезавтра, наверное, точно справимся, — рассказывает Александр Беглов.

Об этом в первом и большом эксклюзивном интервью каналу 78 заявил исполняющий обязанности губернатора Петербурга. Александр Беглов занял этот пост ровно 100 дней назад. Градоначальник рассказал не только о самых важных проблемах, которые надо решить, но и о программе действий. Главный приоритет — улучшение качества жизни людей, которые живут в Петербурге. Социальная инфраструктура — основное направление городского развития. В этом году бюджет города впервые социально направлен, необходимые для этого 94,5 миллиарда рублей найдены.

— У нас аванс в этом отношении был выдан Владимиром Путиным, когда часть крупных компаний перешли в Санкт-Петербург. Возьмите пример «Газпрома»: 30 тысяч рабочих мест, и мы подписали недавно соглашение с «Газпромом». Взаимно, выгодно и «Газпрому», и городу взаимодействовать. Так нужно поступать и с другими компаниями, создавать для них условия. Чем больше мы ухаживаем за компаниями, за инвесторами, как садовники, тем больше мы получаем урожай, тем больше мы получаем средств, необходимых для развития города в бюджет, — рассказывает глава Петербурга.

Беглов также рассказал о своей команде и подчеркнул: неотъемлемой ее частью он считает жителей Петербурга. Главная задача — совершить скачок и работать на перспективу. Словом, планы амбициозные, ответственность — огромная.

— Ну, для меня это родной город, который меня научил, в котором родились мои дети, в котором родились мои внуки и, если вы обратите внимание, я всегда обращаюсь — ленинградцы и петербуржцы. Почему? Потому что в Ленинграде родились мои дети, а в Санкт-Петербурге родились мои внуки. Это мой город, мой любимый город, город моей семьи, моих родных и близких, — признается Беглов.

В эти дни Северная столица готовится отметить 75 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В городе каждый день проходят мероприятия в честь даты. Сегодня Александр Беглов вместе с ветеранами принял участие в торжественной церемонии гашения юбилейной почтовой марки. На ней изображен барельеф с защитниками города. Дополнительно выпущен и специальный штемпель с датой. Любые конверты, погашенные таким штемпелем, приобретают особую ценность для коллекционеров.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Александр Беглов пообещал избавить Петербург от недобросовестных застройщиков.