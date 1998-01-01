Беглов пообещал избавить Петербург от недобросовестных застройщиков

Компании, которые не соблюдают сроки строительства или выполняют работы некачественно будут изгоняться из Санкт-Петербурга и ими будет заниматься прокуратура. Об этом в интервью 78.ru заявил глава города Александр Беглов. Он напомнил, что в Петербурге в настоящее время много объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов и поликлиник, которые начали строить три-пять лет назад, но так и не ввели в эксплуатацию. По словам градоначальника, сейчас власти принимают меры, чтобы большинство этих объектов были достроены в 2019 году. Одновременно планируется навести порядок в городском строительстве.

— Правило должно быть одно: строишь вовремя, строишь качественно — добро пожаловать в Санкт-Петербург. Но если строишь не вовремя и не качественно, нарушаешь сроки, то, во-первых — штрафные санкции, а во-вторых — нечего делать в Санкт-Петербурге. Даже если ты работаешь в Петербурге, иди в другой регион. Обманщикам здесь не место! Так оно и будет! — заявил Беглов.

Это, по словам градоначальника, касается не только строительства, но и других сфер жизни. Деньги горожан должны использоваться эффективно.

— Горожане в праве требоваться качественного исполнение тех услуг, которые заказывает город. А жуликам не место в городе, они должны выметаться отсюда. И будут выметаться, — заключил Александр Беглов.

Полную версию интервью с главой Северной столицы смотрите на сайте 78.ru.

Ранее сообщалось, что в конце декабря ушел в отставку курировавший строительство вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Это произошло после того, как Беглов раскритиковал его работу за большое количество недостроенных школ и детских садов.