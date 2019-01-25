В России резко подорожала курица и может подорожать хлеб

Министерство сельского хозяйства зафиксировало в январе 2019 года повышение оптовых цен на курицу более чем на 20% по сравнению с январем прошлого года. То же, по данным Росстата, произошло и с розничными ценами — они увеличились на 22,4% по сравнению с прошлым январем — с 125 до 153 рублей за килограмм.

Как пишет РБК, аналитики связывают подорожание с сокращением импорта и с уходом с рынка некоторых игроков, однако в течение 2019 года в Минсельхозе ожидают снижения цены на птицу — после восстановления предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в прошлом году.

А в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров прогнозируют подорожание хлеба на 6-7%. Урожай зерна в России в 2018 году был меньше, чем в рекордный 2017, и стоимость пшеницы на зерновом рынке по сравнению с прошлым январем уже выросла на 63%. Следом за зерном растут и цены на муку. В зависимости от регионов рост, по данным РБК, составляет 37-45%

Эксперты прогнозируют, что подорожание хлеба может начаться уже в феврале.

Ранее Пятый канал рассказывал об ухищрениях, к которым прибегают производители, чтобы незаметно поднять цены на свою продукцию.