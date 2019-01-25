В России резко подорожала курица и может подорожать хлеб

, 15:35 25

Цена на мясо птицы за год выросла больше чем на 20%, на пшеницу — более чем на 60%.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Министерство сельского хозяйства зафиксировало в январе 2019 года повышение оптовых цен на курицу более чем на 20% по сравнению с январем прошлого года. То же, по данным Росстата, произошло и с розничными ценами — они увеличились на 22,4% по сравнению с прошлым январем — с 125 до 153 рублей за килограмм.

Как пишет РБК, аналитики связывают подорожание с сокращением импорта и с уходом с рынка некоторых игроков, однако в течение 2019 года в Минсельхозе ожидают снижения цены на птицу — после восстановления предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в прошлом году.

А в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров прогнозируют подорожание хлеба на 6-7%. Урожай зерна в России в 2018 году был меньше, чем в рекордный 2017, и стоимость пшеницы на зерновом рынке по сравнению с прошлым январем уже выросла на 63%. Следом за зерном растут и цены на муку. В зависимости от регионов рост, по данным РБК, составляет 37-45%

Эксперты прогнозируют, что подорожание хлеба может начаться уже в феврале.

Ранее Пятый канал рассказывал об ухищрениях, к которым прибегают производители, чтобы незаметно поднять цены на свою продукцию.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

15:45
Три человека погибли при стрельбе в студгородке в Пенсильвании — видео с места
15:43
Путин с членами Совбеза РФ обсудил ситуацию в Венесуэле
15:40
Журналистка Скабеева прокомментировала нападение украинского депутата
15:35
В России резко подорожала курица и может подорожать хлеб
15:22
Задержан экс-советник штаба Трампа Стоун
15:16
Матвиенко посетила уникальный онкоцентр в Петербурге — видео
15:05
Россиянам предложат страховку от чрезвычайных ситуаций
14:51
Школьник, получивший серьезные ожоги при загадочных обстоятельствах, попал на видео
14:47
Беглов рассказал, что ждет Петербург после расторжения контракта с «Метростроем»
14:34
Десятки российских городов остались без Гречки
14:27
Петербургскую полицию может возглавить Михаил Ильин
14:15
Видео: В Китае показали ракету, прозванную «убийцей авианосцев»
14:12
Нетрезвый мужчина в Петербурге устроил ночью стрельбу в подъезде
14:02
Владимир Путин приедет на мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда
13:56
Тюменский блогер устроил уличный заезд с оружием — видео
13:36
Преступники убили ветерана Великой Отечественной войны из-за 20 тысяч рублей
13:24
Как Россия переходит на цифровое вещание — репортаж
13:18
«900 дней» Серджио Леоне — история грандиозного проекта о блокаде Ленинграда
13:14
Песков: Венесуэла не просила помощи у России в связи с беспорядками в стране
13:00
Конфликт автора хитов «Ласкового мая» и продюсера едва не закончился стрельбой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый вошел в шорт-лист премии BEMA!

Четыре проекта Пятого канала вошли в шорт-лист премии «Best Experience Marketing Awards». Победители будут объявлены в феврале 2019 года.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама