Гендиректора рыболовецкого предприятия сняли с рейса в Шри-Ланку

Гендиректор рыбопромышленной компании из Петропавловска-Камчатского Валерий Топчий задержан в Москве перед вылетом самолета в Шри-Ланку.

Как стало известно РЕН ТВ, 77-летний генеральный директор камчатского предприятия «Океанрыбфлот» находился в состоянии алкогольного опьянения и был снят с рейса Москва-Коломбо.

Мужчина более 50 лет работает в сфере рыбного промысла, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2001 году удостоен диплома и золотого знака «Лучший менеджер России».

Ранее Пятый канал рассказывал о деле Павла Шаповалова, попытавшегося захватить рейс из Сургута в Москву.