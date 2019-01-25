Гендиректора рыболовецкого предприятия сняли с рейса в Шри-Ланку

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Деятель рыбного промысла Валерий Топчий задержан в Москве за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте.

Фото: www.globallookpress.com

Гендиректор рыбопромышленной компании из Петропавловска-Камчатского Валерий Топчий задержан в Москве перед вылетом самолета в Шри-Ланку.

Как стало известно РЕН ТВ, 77-летний генеральный директор камчатского предприятия «Океанрыбфлот» находился в состоянии алкогольного опьянения и был снят с рейса Москва-Коломбо.

Мужчина более 50 лет работает в сфере рыбного промысла, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2001 году удостоен диплома и золотого знака «Лучший менеджер России».

Ранее Пятый канал рассказывал о деле Павла Шаповалова, попытавшегося захватить рейс из Сургута в Москву.

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