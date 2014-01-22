Что ожидает Шаповалова за попытку угона самолета: тюрьма или больница?

Авиадебошир Павел Шаповалов ни суду, ни следователям так и не смог объяснить: зачем попытался захватить самолет и улететь в Афганистан. Зато заявил, что причастен к американским терактам 11 сентября 2001 года. И это лишь одна из тех фантазий, какими он делился со своими соседями в маленьком поселке под Сургутом.

Павел Шаповалов всем телом вжимается в деревянную скамейку. Решение суда слушает молча. Беспрекословно выполняя все, что говорят ему приставы. Следователям пришлось вытягивать из мужчины чуть ли не каждое слово и во время допроса. Свою вину Шаповалов не признал. Сказал только, что не проносил с собой в самолет оружие и не употреблял перед вылетом алкоголь. А вот объяснить толком, зачем ему понадобилось угонять самолет да еще и лететь в Афганистан так и не смог.



Чего на самом деле хотел добиться угонщик, и кому и что собирался доказать, сейчас не могут понять ни следователи, ни члены экипажа.

Бортпроводницы рейса Сургут-Москва, который добрался до столицы только после полуночи, сдерживают эмоции. Инструкция обязывает. Мария Никулина первой выслушала требования угонщика развернуть самолет.

— Признаков алкогольного опьянения не было выявлено. Он вел себя адекватно, к его словам отнеслись серьезно, — вспоминает бортпроводник Мария Никулина.

Командир рейса узнал от борт-проводников по внутренней связи, что самолет захватил вооруженный неизвестный и требует сменить курс полета.

— Получена информация что данный пассажир намерен выполнить посадку в афганистане город не уточнялся, — говорит командир рейса 1515 «Сургут-Москва» Рустам Цыбакин.

Командир связался с диспетчерами, которые пососетовали сажать самолет на ближайшем аэродроме Ханты-Мансийска, якобы для дозаправки. Узнав о том, что его требования изменить курс самолета выполнены, Павел Шаповалов спокойно уснул в своем кресле.

Когда самолет сел в Ханты-Мансийске, спросонья смотрел в иллюминатор и ни с кем не разговаривал, а увидев группу захвата растерялся.

В доме, где Шаповалов живет со своей матерью, уже прошли обыски. Скромного, нелюдимого 41-летнего Павла в родном поселке знают все. Долгое время он работал инспектором в Юганском заповеднике. В прошлом году Шаповалова уволили. По словам местных, за прогулы. Вот тут то с ним и начали происходить необъяснимые метаморфозы. Мужчина начал заговариваться и придумывать несуществующие факты из своей биографии. Даже родная мать в какой-то момент перестала понимать своего сына.

— Говорит награды где у меня? Награды — кресты. В армии там где-то на фронте был он, — рассказывает мать Павла Шаповалова Евгения Шаповалова.

Но все в Угуте знали- Павел Шаповалов нигде не воевал, и никаких наград у него нет. Жители прощали ему эту безобидную ложь, пусть рассказывает, если ему так хочется.

— У него было какое-то тихое помешательство, какая-то невменяемость, но я слышал, что с ним что-то в Тобольске произошло на железнодорожном вокзале вокзале, то ли его ударили по голове, — предполагает глава сельского поселения Угут Андрей Огородный.

По словам психологов, скорее всего у Шаповалова не было никакого заранее намеченного плана. Он действовал спонтанно и вряд ли осознавал, что своими действиями ставит под угрозу жизни десятков пассажиров, у которых поведение « тихого и ничем не приметного угонщика « до сих пор не укладывается в голове.

Ранее Пятый канал сообщал, что обвиняемый в попытке угона самолета Сургут — Москва арестован на два месяца.