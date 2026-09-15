Боевой лазер с орбиты? Какое оружие разместили США в космосе

Космос сейчас стремительно превращается в новую арену глобального военного противостояния. Сегодня в Вашингтоне впервые официально признали, что разместили на околоземной орбите наступательное оружие. При этом никаких деталей, но сразу же обозначили, что это лишь начало долгосрочной стратегии.

Станет ли космос новым полем боя и изменит ли это правила современной войны — разбирался корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Китай и Россия постоянно пытаются вывести оружие в околоземное пространство и разрабатывают его для борьбы со спутниками. Так США говорят уже десятки лет. И теперь новое — громкое — заявление.

«В настоящее время Соединенные Штаты располагают на орбите оружием для контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных действий», — сказал министр ВВС США Трой Мейнк.

Классическая американская схема — обвинить весь мир во всех грехах и потом самим сделать все то же самое. Впрочем, глава ВВС США Мейнк постарался выразиться максимально расплывчато.

«В заявлении Пентагона не раскрывается ни суть, ни содержание того, что именно они разместили. Они, в принципе, наверное, могут разместить туда и боевой лазер. Но вряд ли современные технические возможности даже в США позволяют разместить ударные именно средства», — сказал военный эксперт Живов.

Боевой лазер пока только звучит красиво и мощно. На деле до действующего образца с космическими дальностями ни одна страна пока не дошла.

Размещать же обычное вооружение в космосе почти бессмысленно. Если открыть огонь с одного спутника по другому, то снаряд или ракета просто изменят первоначальную орбиту и никуда не попадут. Бить по Земле тоже особого смысла не имеет. В космосе все аппараты как на ладони, в отличие от баллистических ракет, которые можно спрятать, например, на подлодках.

Только вот со средствами ПРО, способными защитить от ракет, в том числе из-под воды, у Пентагона все намного хуже. Оказалось, что локальный конфликт в Персидском заливе за пару месяцев заставил США потратить почти все ракеты. Возможно, именно поэтому Штаты и начали пугать космосом. Вопреки мнению остального мира.

«Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия и, конечно, здесь мы рассчитываем на широкую международную консолидацию для продолжения работы и продвижения позиций в пользу полной демилитаризации космоса», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позиция России остается неизменной уже десятки лет. А точнее — почти 60. С момента подписания договора о космосе в 1967 году. И в нем есть пункт о том, что размещать оружие на орбите запрещено. Но есть и нюанс. Государства — участники Договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом.

Там есть и еще один пункт, который в Вашингтоне, наверное, забыли. Цитирую: космические тела, включая Луну, не подлежат национальному присвоению. Даже если американский президент заявил, что Луна — их.

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