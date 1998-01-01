При реконструкции здания «Роскосмоса» похитили 127 миллионов рублей

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СКР возбудил уголовное дело по факту хищений при ремонте здания.

Фото: www.globallookpress.com

Уголовное дело возбуждено по факту хищения 127 миллионов рублей при реконструкции здания «Роскосмоса», расположенного в Москве в Центральном административном округе на улице Щепкина. Об этом стало известно Пятому каналу.

Предприятие, занимающееся хозяйственным обслуживанием космической госкорпорации — «Центр «Звездный» — заключило контракт с компанией «Спецстройсервис» (переименована в «Главное военно-строительное управление № 12») в октябре 2012 года).

Согласно договору, общая стоимость работ составила 1,15 миллиарда рублей.

В ходе реконструкции в период с 2013 по 2015 годы ГВСУ № 12 несколько раз завышало стоимость выполненных работ. При этом заказчик, не обращая на это внимания, исправно оплачивал все работы и принимал их.

В итоге более 10% средств, выделенных «Роскосмосом» на реконструкцию здания, до своей цели не дошли.

На данный момент в уголовном деле фигуранты отсутствуют. Однако, по всей вероятности, вопросы у следователей возникнут и к заказчику, и к подрядчику.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Следственный комитет России объявил в международный розыск владельца строительной компании, которая была одним из подрядчиков «Роскосмоса».

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