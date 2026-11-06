Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Германии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Воздушное судно упало на проезжую часть.

Что известно о крушении легкомоторного самолета в Германии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Richie Sanders

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В Германии два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

«В пятницу днем на трассе А2 к северо-востоку от Магдебурга произошло серьезное происшествие с участием небольшого самолета», — говорится в публикации.

Несмотря на то что воздушное судно упало на дорогу, проезжавшие автомобили не пострадали. На месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы.

Представитель полиции Магдебурга сообщил, что причины и обстоятельства случившегося пока устанавливаются.

Разбившийся самолет оказался двухместной сверхлегкой моделью Aerostyle Breezer. По данным издания, воздушное судно было зарегистрировано в Федерации авиационного спорта в Кропе, расположенном в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. В 12:33 оно вылетело с аэродрома в Шлезвиге.

Это не первое подобное происшествие в Германии за последнее время. В начале октября два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета возле города Гундельсхайм, который находится в округе Хайльбронн федеральной земли Баден-Вюртемберг.

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