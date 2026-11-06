В вяленой рыбе из Саратовской области нашли опасных паразитов
Специалисты выяснили, чем именно отравились 19 человек. В опасной продукции обнаружили возбудителей опасного заболевания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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В городе Пугачеве Саратовской области специалисты Роспотребнадзора завершили лабораторные исследования вяленой рыбы. В образцах нашли паразитов, поражающих печень и поджелудочную железу. Речь идет о возбудителях описторхоза — плоских червях-сосальщиках. Об этом сообщили в официальном канале ведомства в мессенджере MAX.
Заражение происходит при употреблении недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых: язя, леща, плотвы, линя и других. Болезнь может привести к серьезным осложнениям, включая панкреатит, цирроз печени и анемию. Первые симптомы обычно появляются через две-четыре недели. Среди них — повышение температуры, тошнота, сыпь, боли в мышцах и суставах.
С реализации уже сняли 35 килограммов зараженной рыбы. Продажу остальной рыбной продукции в магазинах приостановили. К проверке подключились Следственный комитет и прокуратура Саратовской области. Специалисты изучили не только продукцию, но и биоматериал заболевших. Роспотребнадзор рекомендует не употреблять сырую или недосоленую рыбу, чтобы снизить риск заражения.
Вспышка отравления в Пугачеве началась 30 октября. Тогда за медицинской помощью обратились первые семь человек, которые ели вяленую рыбу из одной сети магазинов. Позже число пострадавших выросло до 19 человек. В ходе расследования подтвердилось, что причиной массового отравления стала именно эта партия опасной продукции.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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