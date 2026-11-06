Американец засудил OpenAI за помощь жены в его отравлении

Житель США Джеймс Гейтс подал иск против компании OpenAI. Мужчина утверждает, что нейросеть ChatGPT помогла его жене Шерил спланировать его отравление. Об этом 5 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Гейтс начал подозревать супругу после того, как нашел лист с перечнем веществ и их дозировок, помеченных как «смертельные». В записке также были инструкции: «очисти все переписки» и «выйди из ChatGPT».

Выяснилось, что Шерил часто использовала искусственный интеллект (ИИ) для бытовых задач. После разговоров о разводе она начала изливать чат-боту чувства. Сторона обвинения считает, что ИИ подпитывал ее недоверие и заблуждения о том, что муж следит за ней. Позже женщина спросила у нейросети, является ли ядовитым одно из растений, заявив, что пытается защититься от мужа.

Мужчина обратился в полицию в 2025 году. Он жаловался на сильную нервозность, резкие боли в животе и слабость. Шерил предъявили обвинение, но прокуратура прекратила дело из-за недостатка доказательств.

В OpenAI заявили, что безопасность является их главным приоритетом. Компания заблокировала этого пользователя и передала информацию правоохранительным органам.

Это не первый подобный иск к разработчикам нейросетей. В США родственники 31-летней женщины подали в суд на OpenAI. Пациентка со сниженной дозировкой лекарства от эпилепсии следовала советам ChatGPT и скончалась. Родные требуют запретить нейросети давать медицинские рекомендации без лицензии.

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