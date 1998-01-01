Психолог оценила ситуацию в семье Собчак-Виторгана

, 18:38 Интервью 95

По мнению специалиста, публичность скандала не помогает супругам найти выход из кризиса, через который проходят многие.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Пятый канал

Ксения Собчак и Максим Виторган переживают сейчас период, через который с тем или иным успехом доводится проходить почти всем семьям, считает психолог Аннета Орлова. Однако публичность скандала серьезно осложняет им задачу.

— У них маленький ребенок, они находятся сейчас в том периоде, который очень часто в разных семьях обременен какими-то взаимными претензиями, какими-то ссорами, напряжением. И все семьи по-разному проходят через это. Кто-то проходит, кому-то сложнее. И, естественно, когда это еще и публичные люди, то прикованное к ним внимание отражается негативно, — пояснила она в интервью Пятому каналу.

По словам Орловой, то, что остается за кадром в других семьях, в данном случае становится достоянием общественности и делает развитие событий еще более бурными.

— Как и во что это преобразуется, сказать, конечно, сложно, но всем понятно, что два достаточно сильных человека в одном браке — это всегда есть напряжение, — заключила психолог.

О кризисе в семье Собчак и Виторгана стало известно 22 января, когда Максим предположительно обнаружил свою супругу в компании режиссера Константина Богомолова в столичном кафе «Кофемания» и устроил драку, сломав сопернику нос.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Максим Виторган опубликовал скриншот сообщения неизвестного «доброжелателя» о том, что его супруга Ксения Собчак находится ресторане с Константином Богомоловым. Вторую драку артист устраивать не стал, написал лишь: «Я не работаю по вызову».

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