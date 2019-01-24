Максим Виторган, переживающий сложный период в семейных отношениях, опубликовал в Instagram пост по поводу «тесного» общения Ксении Собчак с режиссером Богомоловым. Публикация состоит из скриншота сообщения, в котором Максиму рассказывают, где сейчас Ксения и Богомолов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 24 Янв 2019 в 1:26 PST

Вероятно, приславший «донос» надеялся, что Виторган отреагирует как в случае с «Кофеманией» — 22 января он обнаружил в московском заведении свою жену в компании с Богомоловым и устроил драку. Позже стало известно, что Богомолов серьезно пострадал в ходе выяснения отношений с разгневанным супругом ветреной жены — его нос был сломан в двух местах.

К огорчению всех любителей звездных сенсаций, Виторган отказался устраивать очередной скандал.

— Ребята, завязывайте! Я не работаю по вызову. Я не выдержу второй раз такого визга. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь Ксюше не пишите, — значится в подписи к фото.

Ранее Пятый канал публиковал первые публичные фото Богомолова после избиения.