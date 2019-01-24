«Я не работаю по вызову» — Виторган отреагировал на сообщения о «гулящей» Собчак

, 8:57 Фото 592

Актер опубликовал в своем Instagram одно из посланий, в котором его жену «уличают» в отдыхе в компании режиссера Богомолова.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Максим Виторган, переживающий сложный период в семейных отношениях, опубликовал в Instagram пост по поводу «тесного» общения Ксении Собчак с режиссером Богомоловым. Публикация состоит из скриншота сообщения, в котором Максиму рассказывают, где сейчас Ксения и Богомолов.

 
 
 
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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Вероятно, приславший «донос» надеялся, что Виторган отреагирует как в случае с «Кофеманией» — 22 января он обнаружил в московском заведении свою жену в компании с Богомоловым и устроил драку. Позже стало известно, что Богомолов серьезно пострадал в ходе выяснения отношений с разгневанным супругом ветреной жены — его нос был сломан в двух местах.

К огорчению всех любителей звездных сенсаций, Виторган отказался устраивать очередной скандал.

— Ребята, завязывайте! Я не работаю по вызову. Я не выдержу второй раз такого визга. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь Ксюше не пишите, — значится в подписи к фото.

Ранее Пятый канал публиковал первые публичные фото Богомолова после избиения.

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