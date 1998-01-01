Прямая трансляция торжественного марша в честь полного снятия блокады Ленинграда

В сердце Петербурга на Дворцовой площади проходит торжественный марш в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.

В памятном мероприятии принимают участие 2,5 тысячи военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона, задействовано около 100 единиц боевой и исторической военной техники.

Военный смотр принимает командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

В колоннах представлены штандарты Волховского, Прибалтийского, Карельского, Ленинградского, Северо-Западного фронтов, а также Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской и Онежской флотилий и боевые знамена соединений. Все они участвовали в боях за Ленинград и прорыве блокадного кольца.

На марше представлены легендарные автомобили «ГАЗ-67», которые использовались в истребительных противотанковых артиллерийских полках и бригадах.

Можно наблюдать и знаменитые орудия «ЗиС-5», гаубицы М-30 и зенитные пушки, которые могли эффективно противостоять гитлеровским «Тиграм» и «Пантерам» и считаются лучшим оружием Великой Отечественной войны.

В воздушной составляющей памятного мероприятия выступает авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Кольцо удалось прорвать 18 января 1943 года. 27 января 1944 года блокада была полностью снята. За всю историю Второй мировой войны это была самая долгая блокада города.

Все 872 драматических дня бойцы Красной армии и ленинградцы мужественно противостояли врагу, отстаивая находящийся в осаде город. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города.

Трансляция завершена.

Ранее Пятый канал рассказывал об уникальных архивных документах о блокадном Ленинграде, которые рассекретило Минобороны.