Уникальные архивные документы рассекретили к годовщине снятия блокады Ленинграда

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В преддверии памятной даты Министерство обороны опубликовало данные, проливающие свет на снабжение города, эвакуации населения и боевых операциях на Дороге жизни.

Фото: Mil.ru

Минобороны РФ рассекретило уникальные архивные документы, связанные с освобождением блокадного Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В открытом доступе оказались постановления об организации и бесперебойной работе военно-стратегической магистрали на Ладожском озере, схемы и планы транспортировки ресурсов, отчеты об эвакуации населения. Кроме того, стало известно о боевых операциях с применением подводных лодок и строительстве 35-километрового трубопровода для транспортировки топлива в осажденный Ленинград.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге открыли Музей медицины блокадного Ленинграда.

Уникальные архивные документы рассекретили к годовщине снятия блокады Ленинграда

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