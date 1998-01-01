Уникальные архивные документы рассекретили к годовщине снятия блокады Ленинграда

Минобороны РФ рассекретило уникальные архивные документы, связанные с освобождением блокадного Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В открытом доступе оказались постановления об организации и бесперебойной работе военно-стратегической магистрали на Ладожском озере, схемы и планы транспортировки ресурсов, отчеты об эвакуации населения. Кроме того, стало известно о боевых операциях с применением подводных лодок и строительстве 35-километрового трубопровода для транспортировки топлива в осажденный Ленинград.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге открыли Музей медицины блокадного Ленинграда.