С сайта Порошенко удалили фото с заправленным в брюки пиджаком

С официального сайта президента Украины исчезла фотография, на которой Петр Порошенко стоит с заправленной в брюки полой пиджака, сообщил в пятницу, 25 января, интернет-портал ШАРИЙ.NET. Утверждается, что снимок был сделан на экономическом форуме в Давосе и был опубликован на странице, при переходе на которую по ссылке по ссылке теперь появляется сообщение «страница не найдена».

Впервые на фото обратила внимание киевский блогер Татьяна Монтян 24 января.

facebook @ tetiana.montian.7

Ранее Пятый канал публиковал подборку фотоказусов, происходивших с внешним видом Петра Порошенко и рассмешивших пользователей сети.