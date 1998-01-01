С сайта Порошенко удалили фото с заправленным в брюки пиджаком

С официального сайта президента Украины исчезла фотография, на которой Петр Порошенко стоит с заправленной в брюки полой пиджака, сообщил в пятницу, 25 января, интернет-портал ШАРИЙ.NET. Утверждается, что снимок был сделан на экономическом форуме в Давосе и был опубликован на странице, при переходе на которую по ссылке по ссылке теперь появляется сообщение «страница не найдена».
Впервые на фото обратила внимание киевский блогер Татьяна Монтян 24 января.
Ранее Пятый канал публиковал подборку фотоказусов, происходивших с внешним видом Петра Порошенко и рассмешивших пользователей сети.