Лидер популярной группы «Руки вверх» поразил поклонников фотографией в Instagram, на которой он «зависает» в воздухе над роскошным бассейном с видом на море. Ничего, казалось бы, необычного на этом снимке нет, музыкант лишь запечатлен в полете — либо после погружения в воду, либо в прыжке в нее.

Но поклонников смутили круги на воде — выглядит так, будто Жуков, находясь в воздухе, лишь макнул в нее ноги.

— Святой Жуков завис над водой. Ты вечен и всегда молод. Останешься мечтой девчонок, — написала его подписчица.

— Чумовое фото, — восторгается другая.

— Круто отдыхаете! Набирайтесь сил и возвращайтесь к нам! — пишет третья.

instagram @sezhukov

Ранее Пятый канал рассказывал о съемках популярного клипа «Слэмятся пацаны» с участием лидера «Руки Вверх».