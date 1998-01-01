Лидер «Руки Вверх» рассказал, как снимался клип с «Little Big» и Гудковым

Солист известной поп-группы «Руки Вверх!» рассказал Пятому каналу о причинах феноменального успеха видеоклипа «Слэмятся пацаны», который со дня его выхода 21 декабря собрал уже миллионы просмотров.

По словам музыканта, во-первых, залогом такой бешеной популярности видеоролика стал звездный состав участников — лидер группы «Little Big» Илья Прусикин, Александр Гудков и сам Жуков.

— Мне кажется, он изначально был обречен на успех, когда собираются три сумасшедших человека, то не возникает вопроса, что это будет креативно и интересно, — рассказал солист «Руки Вверх!».

Он отметил также, что одним из секретов популярности клипа стала ставка на то, что «добрый стеб над самим собой дорогого стоит»

— Оказалось, мы не ошиблись, учитывая, что за неделю почти пять миллионов просмотров, а это еще только начало — я абсолютно уверен, — сказал музыкант.

По его мнению, словосочетание «слэмятся пацаны» станет расхожим, «потому что уже со всей страны летят видео, их уже тысячи в интернете, как люди под эту песню отжигают, танцуют на корпоративах, в клубах и так далее.

— Думаю, что это стопроцентное попадание, — подчеркнул Жуков.

Он рассказал, что уже давно знаком с Прусикиным и Гудковым — еще со времен КВН. Говоря о лидере «Little Big», Жуков сказал, что он «яркий представитель сцены, который заводит стадионы и дворцы спорта».

А Гудкова Жуков назвал «сумасшедшим в хорошем смысле слова».

— Все, что он делал, начиная с КВН, — я был в восторге от этих абсолютно невероятных импровизаций, сцен, миниатюр, — поделился впечатлениями музыкант.

При этом Жуков отметил, что не знает, сколько стоило снять их совместное творчество, — «это вопрос к продакшену».

— Но это конечно не дешевое удовольствие, сам снимаю клипы и отлично знаю, что два дня съемок при таком количестве массовки, технической части — это, конечно, очень серьезно, — сказал он.

На вопрос, почему съемки клипа проходили именно в Ярославской области, Жуков ответил:

— Это режиссерские задумки и находки, они искали какой-то достаточно ветхий ДК для этого, который подходил бы по концепции. Видимо, там только нашли.

Он также добавил, что съемочный процесс «прошел по плану, прекрасно, с хорошим настроением, улыбками — все, как и должно быть у профессионалов».

Солист «Руки вверх!» также поздравил всех с наступающим Новым годом.

— Единственное, что всех нас спасет, это искусство, музыка, культура, а это значит, что нужно побольше хороших материалов, треков, видео — хлеба и зрелищ, и находить место для улыбки — видите, уже пять миллионов человек поулыбались — уже хорошо, — отметил Жуков.

Ранее Пятый канал рассказывал о сюжете видеоклипа «Слэмятся пацаны».