В Петербурге показали фильм «Спасти Ленинград»

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Предпремьерный показ киноленты, приуроченной к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялся в пятницу, 25 января.

Фото, видео: Пятый канал, kinopoisk.ru

Фильм, снятый к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, показали в Санкт-Петербурге. Предпремьерный показ киноленты режиссера Алексей Козлова состоялся в пятницу, 25 января. В прокат лента выйдет 27 января.

В фильме показано много человеческих историй. Все герои военной драмы оказываются на барже 752. Малоизвестный факт из истории Великой Отечественной войны — осенью 1941 года на этом судне через Ладогу эвакуировали жителей блокадного Ленинграда. Тогда из полутора тысяч пассажиров баржи до большой земли добрались только около трехсот человек. Сначала баржа попала в шторм, а потом ее атаковали немецкие самолеты. Этот исторический факт был засекречен вплоть до 2004 года. В фойе кинотеатра, где проходил показ фильма «Спасти Ленинград» был выставлен стенд с фотографиями тех самых людей, которых вывозили на барже 752 из осажденного города.

Патриотичный экшн-фильм о Великой Отечественной войне и тех горьких днях для всех жителей блокадного Ленинграда и его защитников снят в лучших традициях российского кино — создатели картины отмечают, что здесь зритель найдет и смысл, и глубину, и эмоциональное содержание.

В главных ролях заняты молодые артисты, у которых съемка в этой киноленте стала первой большой работой в кино. Андрей Миронов-Удалов (внук Андрея Миронова, сын Марии Мироновой) и Мария Мельникова (дочь Анастасии Мельниковой) сыграли юную влюбленную пару — Костю и Настю.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге в «Ленрезерве» открылась выставка с подлинными экспонатами из блокадного Ленинграда.

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