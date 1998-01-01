Российское судно «Норд» Украина вновь выставила на торги с дисконтом 20%

Российское рыболовецкое судно «Норд», задержанное украинскими пограничниками в марте прошлого года в Азовском море, вновь выставили на аукцион OpenMarket. На этот раз стоимость лота снижена на 20%, так как предыдущие торги не состоялись, сообщает 112.ua.

— Прошедшие торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах. Согласно законодательству, судно выставлено на следующий аукцион со снижением цены , — говорится в сообщении Агентства по розыску и менеджменту активов Украины.

Старт аукциона запланирован на 11 февраля. Стартовая цена «Норда» составляет 1 миллион 359 тысяч гривен (около 48 тысяч долларов США — прим. ред.). Это ниже прошлогодней стоимости на 109 тысяч 310 гривен.

Весной 2018 года украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд». Моряки судна смогли вернуться на родину лишь в конце октября, однако капитан Владимир Горбенко до сих пор находится на Украине — ему грозит до пяти лет лишения свободы за якобы незаконное пересечение границы.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд над капитаном «Норда» Владимиром Горбенко перенесли в четвертый раз. Рассмотрение дела отложили из-за неисправности оборудования для видео- и аудиофиксации.