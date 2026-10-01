Путин: слепое доверие к Западу сыграло злую шутку с советскими лидерами

Слепое доверие западным партнерам сыграло злую шутку с позднесоветскими руководителями. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, советское руководство рассчитывало на возможность договоренностей с Западом на основе доверия и так называемых «джентльменских» соглашений.

«Слепое доверие западным партнерам, уверенность в возможности неких „джентльменских“ соглашений, когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться. Вот, что сыграло тоже злую шутку с Советским Союзом», — сказал Путин.

Президент отметил, что в ретроспективе, по его мнению, становится очевидной разрушительная роль такого подхода не только для судьбы СССР, но и для долгосрочной мировой стабильности.

«Советские лидеры хотели понравиться Западу, а западные — перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно большую долю от советского наследия. Результат мы видим», — подчеркнул Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

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