Путин заявил о нарушении всех возможных табу в мировой политике

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 26 0

Президент связал это с отсутствием общепринятых правил и принципов безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Тема:
Валдай

В мировой политике нарушаются все возможные правила и табу. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, отсутствие общих правил безопасности подталкивает некоторые страны действовать прежде всего в своих интересах. Иногда это, как отметил президент, приводит к агрессивным попыткам получить односторонние преимущества.

«Мировая политика приносит пример этого едва ли не каждый день. Нарушаются все мыслимые и немыслимые табу», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что отказ от прежних принципов безопасности усиливает неразбериху в международных отношениях.

XXIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Главной темой встречи стала «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Клуб появился в 2004 году. Свое название он получил в честь места, где состоялась первая конференция, — Великого Новгорода, расположенного рядом с озером Валдай.

За время работы «Валдая» в его мероприятиях приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран. Клуб получил известность как в России, так и за рубежом.

Владимир Путин с момента создания «Валдая» регулярно встречается с участниками его ежегодных заседаний.

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