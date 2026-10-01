Путин заявил о нарушении всех возможных табу в мировой политике

Президент связал это с отсутствием общепринятых правил и принципов безопасности.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru
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В мировой политике нарушаются все возможные правила и табу. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам главы государства, отсутствие общих правил безопасности подталкивает некоторые страны действовать прежде всего в своих интересах. Иногда это, как отметил президент, приводит к агрессивным попыткам получить односторонние преимущества.
«Мировая политика приносит пример этого едва ли не каждый день. Нарушаются все мыслимые и немыслимые табу», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что отказ от прежних принципов безопасности усиливает неразбериху в международных отношениях.
XXIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Главной темой встречи стала «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».
Клуб появился в 2004 году. Свое название он получил в честь места, где состоялась первая конференция, — Великого Новгорода, расположенного рядом с озером Валдай.
За время работы «Валдая» в его мероприятиях приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран. Клуб получил известность как в России, так и за рубежом.
Владимир Путин с момента создания «Валдая» регулярно встречается с участниками его ежегодных заседаний.
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