«Насильно заставляю себя»: Уколова раскрыла свой утренний ритуал
Актрисе приходится жестко себя контролировать.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Анастасия Уколова рассказала о своих полезных привычках
Актриса Анастасия Уколова старается выработать новую привычку, которая поможет прокачать навык мышления. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации платформы коротких сериалов.
По словам артистки, современному человеку бывает непросто заставить себя сосредоточиться и самостоятельно думать. По этой причине, Уколова советует читать книги, чтобы развивать кругозор.
«Я сейчас насильно ввожу такой ритуал, чтение, чтобы с утра не брать телефон в руки. Просыпаюсь, общаюсь с ребенком. Мы можем что-то почитать», — поделилась актриса.
Также Уколова рассказала, что старается прочесть около 10-15 страниц. Но для формирования подобной привычки приходится сознательно себя контролировать. Иначе, как сообщает актриса, время легко уходит на социальные сети и телефон.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сын актрисы Анастасии Уколовой Георгий после рождения десять дней провел в реанимации. Уколова рассказала, что за сутки до появления Георгия ужинала вместе с мужем в ресторане, где они ели ребра-барбекю.
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