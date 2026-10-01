Пожар произошел в районе химзавода в Краснозаводске

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Кристина Порошина
Кристина Порошина Срочная новость 72 0

К месту следуют экстренные службы.

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Пожар произошел в районе промышленного предприятия в подмосковном Краснозаводске, сообщают очевидцы. 

В МЧС 5-tv.ru сообщили, что на данный момент информация уточняется. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели МЧС России предотвратили взрыв газовых баллонов в Южно-Сахалинске. На улице Почтовой загорелась хозяйственная постройка, в которой находились три газовых баллона. Сотрудники МЧС вынесли баллоны из горящего помещения, что позволило избежать взрыва.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении участвовали десять пожарных и две машины. В результате происшествия никто не получил травм.

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