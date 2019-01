Фото: как звезды устраивали свою личную жизнь до прихода популярности

Мировые звезды кино и эстрады всегда на виду. Их личная жизнь постоянно обсуждается как обывателями, так и СМИ. Но как складывалась их жизнь до того, как пришла популярность? В социальных сетях, то и дело появляются отвечающие на этот вопросы публикации: пользователи делятся снимками своих близких, на которых те запечатлены вместе с селебрити, еще не ставшими знаменитыми.

У многих сохранились совместные снимки со времен школьных и студенческих романов с будущими звездами.

— Моя мама встречалась с Адамом Сендлером в школе.

— Моя мама встречалась с Мэттом Лебланом, и она наконец- то нашла их совместную фотографию.

so my mom dated matt le blanc and she finally found a picture of them pic.twitter.com/kLQrEalmUB — ino yamanaka (@RimKoumaira) 26 декабря 2015 г.

Романы своих родных, с не ставшими пока знаменитыми персонами некоторые пользователи даже застали лично, передает телеканал «360».

— Мама решила рассказать мне, что встречалась с Джоном Леджендом, когда мне было десять лет.

— Были времена, когда наша тетя была в отношениях с Джейми Фоксом. Тогда мы звали его дядей Джейми…

so my mom decides to tell me she dated john legend secretly when I was 10???? mom u let him go wyd..... pic.twitter.com/Mo97OVyoTw — jai (@heyitsjaii__) 8 февраля 2016 г.

tbt to when my aunt dated @iamjamiefoxx and we called him Uncle Jamie😍😭😂 pic.twitter.com/41wHVmrZO3 — Καεlα (@mikaelakistner) 21 января 2016 г.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что источник, близкий к Брэду Питту опроверг информацию о его романе с Шарлиз Терон.