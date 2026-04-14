Утром или вечером? Врач назвал лучшее время для пробежки

Дарья Бруданова Журналист

Спорт наиболее полезен в определенное время суток.

Когда лучше бегать утром или вечером

Врач-физиотерапевт Энгельгардт: бегать лучше по утрам

Нередко россияне, которые только начинают вести активный образ жизни, задаются вопросом: когда лучше всего бегать — утром или вечером? В беседе с aif.ru врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт подтвердила, что это действительно важно. Поэтому если есть возможность выбора, стоит его учесть.

По словам эксперта, утренние занятия наиболее полезны. Пробежка после пробуждения помогает разогнать обмен веществ, тем самым организм в течение дня эффективнее расходует полученные калории.

«Также в утреннее время включаются суточные ритмы, связанные с выработкой гормонов. Организм получает заряд бодрости», — сказала Галина Энгельгардт.

Учитывая все эти факторы, привычка бегать по утрам положительно сказывается на здоровье человека. Кроме того, такое занятие имеет важный духовный и социальный аспект. Врач уверена: ранние занятия бегом дают ощущение цели и самореализации, а также способствуют выработке дисциплины.

Что делать, если бегать по утрам не получается?

Если бегать по утрам не получается, то вечерние занятия тоже возможны. У них есть свои плюсы, отметила Галина Энгельгардт. Она пояснила: в течение дня мышцы работали. Поэтому некоторые упражнения будет выполнять немного легче, чем утром.

Однако тем, кто занимается спортом после работы, нужно знать некоторые правила. Так, доктор порекомендовала стараться заниматься интенсивной физической нагрузкой до пяти вечера. После этого времени лучше сосредоточиться на чем-то менее активном. Это нужно, чтобы организм не испытал чрезмерное напряжение. Следовательно, вечернюю прогулку нужно планировать не перед сном, а за пару часов до него.

Последние новости

20:40
Команда Кэти Перри ответила на скандальные обвинения в домогательствах
20:27
Первые за 30 лет: Израиль и Ливан готовятся к прямым переговорам
20:16
СК сообщил о задержании главреда Telegram-канала «Сапа» и сотрудника полиции
20:15
«Влили все, что можно»: как Ева Власова срочно восстанавливала голос перед концертом
20:04
«Борется за свою жизнь»: жених онкобольной Лерчек о ее походах в фитнес-клуб
20:00
Инвалида не приняли на работу после бесплатной стажировки на мусорщика

Сейчас читают

Сначала Лепса, потом учебу: Аврора Киба бросает престижный колледж в Лондоне
«Рабочий процесс»: поклонница Чумакова высказалась о страстных танцах с артистом
«Дядя Миша, есть вода?» — Пичугин вспомнил последние минуты жизни брата и племянника
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео