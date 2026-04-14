«Проще не бывает»: Лариса Долина рассказала про свой райдер
Список пожеланий звезды остается максимально нетребовательным и не меняется со временем.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Лариса Долина: в моей гримерке обычно только вода и кофе
Народная артистка России Лариса Долина рассказала о своем райдере и требованиях к условиям перед выступлениями. Этим в беседе с корреспондентом 5-tv.ru она поделилась на международной профессиональной музыкальной премии BraVo.
По словам певицы, ее список пожеланий остается максимально простым и не меняется со временем.
«У меня очень простой. Настолько простой, что проще не бывает. Ничего не прибавлялось, ничего не убавлялось. Вообще просто», — сказала она.
К тому же артистка отметила, что ее райдер можно назвать одним из самых скромных. Она пояснила, что в нем нет ни дополнительных условий, ни сложных требований, а все остается без изменений на протяжении долгого времени.
По словам Долиной, из-за ограничений в питании она не употребляет фрукты, поэтому в гримерке обычно есть только вода и кофе. Она подчеркнула, что кофе является обязательным пунктом, из-за чего организаторы устанавливают в помещении небольшую кофемашину.
«Нет, фрукты мне нельзя, поэтому это вода. Это кофе, кофе обязательно, да. И поэтому мне всегда в мою гримерку ставят кофе-машину, небольшую, маленькую. Я предпочитаю просто и ничего такого особенного», — заявила исполнительница.
Артистка также добавила, что предпочитает минимализм и не нуждается в каких-либо особых условиях. Она уточнила, что пьет кофе без сахара.
«Я пью экспрессо обычный. Без сахара всегда», — заключила она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Долина оставила в прошлом историю с квартирой и мошенниками.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
Нашли ошибку?