Инвалида не приняли на работу после бесплатной стажировки на мусорщика

В Британии 21-летний юноша с ограниченными возможностями здоровья не смог получить работу мусорщика после длительной бесплатной стажировки. Об этом сообщает Daily Mail.

Брайан Роу, страдающий синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также миотонической дистрофией, бесплатно работал помощником мусорщика в городском совете Саутгемптона в течение девяти месяцев.

Несмотря на положительные отзывы и приглашение на собеседование, власти города отказали молодому человеку в трудоустройстве.

Как сообщает издание, Брайан мечтал работать в службе сбора отходов с двухлетнего возраста. Во время своей неоплачиваемой практики он зарекомендовал себя как пунктуальный и полный энтузиазма сотрудник.

Мать юноши, Клэр Роу, назвала действия муниципальных властей «жестоким ударом в спину». Она отметила, что ее сын крайне подавлен и чувствует себя ненужным обществу.

«Я просто не могу поверить, что это произошло снова. Если они считали, что он не справляется, им стоило сказать об этом сразу, а не давать ложную надежду, приглашая на новые интервью после двух отказов», — заявила миссис Роу.

Брайан старался получить финансовую независимость и уверенность в себе, работая наравне с остальными.

Представители городского совета Саутгемптона отказались давать детальные комментарии, сославшись на конфиденциальность процесса найма.

В официальном заявлении ведомства лишь указано, что процедура отбора соответствовала всем правилам, а отказ обусловлен большим количеством претендентов на вакансию.

Сейчас семья Роу подала официальную жалобу на действия чиновников. Брайан пытается найти работу в частных компаниях по утилизации мусора, но пока безрезультатно.

