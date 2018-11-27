Владимир Путин поздравил теннисисток с началом соревнований в Петербурге

, 11:00 40

Президент России направил спортсменкам приветственное письмо.

Фото: www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участницам женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019. В своем обращении он назвал теннис честным и справедливым видом спорта. Текст письма опубликован на официальном сайте Кремля.

— В этом году он вновь соберет на трибунах знаменитой «Сибур Арены» множество гостей, преданных поклонников тенниса, готовых поддержать своих кумиров, поболеть за честный, справедливый, красивый спорт, вживую увидеть выступления прославленных теннисисток, среди которых победительницы наиболее авторитетных международных первенств, подлинные «звезды», — приводятся в публикации слова российского лидера.

Также Владимир Владимирович отдельно отметил особенную важность того, что этим теннисным турниром стабильно интересуется молодежь. Как подчеркнул глава РФ, это имеет большое значение, поскольку от вовлеченности подрастающего поколения в спортивную жизнь зависит будущее тенниса — как в России, так и во всем мире.

— В преддверии начала турнира хотел бы пожелать удачи всем его участницам. Не сомневаюсь, что его теплая, дружественная атмосфера придаст вам сил и уверенности в себе, позволит добиться хороших результатов, — завершил свое послание российский лидер.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин приедет на мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:50
В сети появились первые кадры нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
11:43
Александр Беглов возложил цветы к памятной надписи на Невском проспекте
11:34
Порошенко оценил возможность захвата храмов УПЦ
11:21
Экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский устроил дебош на дороге — видео
11:01
Концерт Пугачевой назначен на апрель. Фанаты и перекупщики сходят с ума
11:00
Владимир Путин поздравил теннисисток с началом соревнований в Петербурге
10:49
Прямая трансляция траурной церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище
10:41
Фото: как звезды устраивали свою личную жизнь до прихода популярности
10:14
Скончался французский композитор Мишель Легран
10:07
Украина признала «Турецкий поток» самым опасным проектом
9:47
У дочки Марьянова нашелся «настоящий папа»
9:35
Названа худшая профессия для женщин
9:15
Большое слияние: Цукерберг объединит мессенджер Facebook, WhatsApp и Instagram
9:00
Миссия невыМУРнима: застрявшую на дереве кошку пришлось ловить курткой
8:58
Джордж Клуни в отчаянии: Жена сбежала, забрав детей
8:46
«А про Россию-то и забыли!»: Названы страны с самыми красивыми женщинами
8:30
Конкурс управленцев «Лидеры России» стартовал во Владивостоке
8:16
Пренебрежительная статья о блокаде Ленинграда в немецкой газете возмутила людей
7:57
«Копия — дед»: Внука Андрея Миронова «рассмотрели» в сети
7:37
Банк Англии отказал Мадуро в возвращении золота страны на сумму $1,2 миллиарда

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

18 янв

«Знала, что будет тяжело»: Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open

27.11.2018

Теннисистка Мария Шарапова могла бы стать архитектором

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — День снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Партнеры канала

Из Блока на Мальдивы!

Даже в век высоких технологий миром продолжает править любовь! В предвкушении самого романтичного праздника ресторан Блок подготовил незабываемый подарок для любимых гостей!

Общество