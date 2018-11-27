Владимир Путин поздравил теннисисток с началом соревнований в Петербурге

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участницам женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019. В своем обращении он назвал теннис честным и справедливым видом спорта. Текст письма опубликован на официальном сайте Кремля.
Также Владимир Владимирович отдельно отметил особенную важность того, что этим теннисным турниром стабильно интересуется молодежь. Как подчеркнул глава РФ, это имеет большое значение, поскольку от вовлеченности подрастающего поколения в спортивную жизнь зависит будущее тенниса — как в России, так и во всем мире.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин приедет на мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.