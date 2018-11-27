Владимир Путин поздравил теннисисток с началом соревнований в Петербурге

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участницам женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019. В своем обращении он назвал теннис честным и справедливым видом спорта. Текст письма опубликован на официальном сайте Кремля.

— В этом году он вновь соберет на трибунах знаменитой «Сибур Арены» множество гостей, преданных поклонников тенниса, готовых поддержать своих кумиров, поболеть за честный, справедливый, красивый спорт, вживую увидеть выступления прославленных теннисисток, среди которых победительницы наиболее авторитетных международных первенств, подлинные «звезды» , — приводятся в публикации слова российского лидера.

Также Владимир Владимирович отдельно отметил особенную важность того, что этим теннисным турниром стабильно интересуется молодежь. Как подчеркнул глава РФ, это имеет большое значение, поскольку от вовлеченности подрастающего поколения в спортивную жизнь зависит будущее тенниса — как в России, так и во всем мире.

— В преддверии начала турнира хотел бы пожелать удачи всем его участницам. Не сомневаюсь, что его теплая, дружественная атмосфера придаст вам сил и уверенности в себе, позволит добиться хороших результатов, — завершил свое послание российский лидер.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин приедет на мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.