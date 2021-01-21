Владимир Путин приедет на мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург в воскресенье, 27 января, на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщил в пятницу, 25 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не уточнив, в каких именно мероприятиях глава государства примет участие.

— Президент действительно в воскресенье будет в Санкт-Петербурге. И действительно он примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях. Программа еще прорабатывается. Это очень важная дата для всей нашей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина, — сказал Песков.

Он также отказался комментировать возникшую в петербургском обществе дискуссию об уместности парада в этот памятный день, отметив, что это не тема Кремля.

— Это город, скажем так, с богатыми дискуссионными традициями. Это не тема Кремля, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин поддержал идею студентов МГУ создать цифровые копии экспонатов Музея блокады Ленинграда.