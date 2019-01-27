«Самый важный бой Федора» — Александр Загорский о поединке Емельяненко с Бейдером

, 16:33 Мнение экспертов 17

Главная схватка турнира Bellator 214 состоится в Лос-Анджелесе 27 января.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Жернов, Пятый канал

Лучший ринг-анонсер России Александр Загорский в интервью Пятому каналу высказал мнение, что предстоящий бой Федора Емельяненко с Райаном Бейдером станет самым важным поединком для «последнего императора».

По его словам, Федор демонстрирует великолепную форму перед схваткой, которая, вероятно, станет последней в профессиональной карьере россиянина.

Загорский отметил, что быстрота и мощь Емельяненко дадут ему преимущество в первых раундах, поэтому Федору нужно делать ставку на быструю победу. Если же бой затянется или будет проходит в партере, тогда преимущество будет на стороне молодого американца.

Главный бой турнира Bellator 214 состоится 27 января в 6:30 (МСК) в Лос-Анджелесе. К этому поединку 42-летний Емельяненко подходит с 38 победами в 43-х схватках в ММА, в активе Бейдера 26 побед в 31 поединке.

В США с большим уважением и интересом относятся к российскому тяжеловесу по. На днях американский художник Хейвен лично подарил Федору его знаменитую карикатуру.

Ранее Пятый канал рассказывал о гарантированном гонораре, который получит Емельяненко за бой с Бейдером.

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