Лучший ринг-анонсер России Александр Загорский в интервью Пятому каналу высказал мнение, что предстоящий бой Федора Емельяненко с Райаном Бейдером станет самым важным поединком для «последнего императора».

По его словам, Федор демонстрирует великолепную форму перед схваткой, которая, вероятно, станет последней в профессиональной карьере россиянина.

Загорский отметил, что быстрота и мощь Емельяненко дадут ему преимущество в первых раундах, поэтому Федору нужно делать ставку на быструю победу. Если же бой затянется или будет проходит в партере, тогда преимущество будет на стороне молодого американца.

Главный бой турнира Bellator 214 состоится 27 января в 6:30 (МСК) в Лос-Анджелесе. К этому поединку 42-летний Емельяненко подходит с 38 победами в 43-х схватках в ММА, в активе Бейдера 26 побед в 31 поединке.

В США с большим уважением и интересом относятся к российскому тяжеловесу по. На днях американский художник Хейвен лично подарил Федору его знаменитую карикатуру.

Американский художник Хейвен подарил Фёдору шарж. Эту изображение Емельяненко вы уже могли видеть в интернете — карикатура достаточно известная. Теперь шарж наконец-то добрался до Емельяненко. #Bellator214 #HavenAQ pic.twitter.com/7ECVXdaHOm — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 26 января 2019 г.

Ранее Пятый канал рассказывал о гарантированном гонораре, который получит Емельяненко за бой с Бейдером.