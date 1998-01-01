Военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва» проходит в Ленобласти

В Ленинградской области открылся VIII Международный военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва». В программе мероприятия, посвященном 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, у мемориала «Январский Гром» проходит масштабная реконструкция легендарных сражений в январе 1944 года, благодаря которым полностью удалось освободить город от фашистской осады.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что традиционно в фестивале принимают участие исторические клубы по реконструкции не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из десятков регионов Российской Федерации, а также стран Прибалтики и СНГ.

По словам Дрозденко, в этом году общее число участников превысило тысячу человек.

— Для нас дата прорыва блокады Ленинграда и его полного освобождения — это святые даты. Это второй день рождения всех ленинградцев, кто оставался в блокаде, — подчеркнул Дрозденко.

Помимо реконструкции сражений на фестивале представлены выставки солдатского быта и уклада полевых госпиталей, аутентичное снаряжение советских разведчиков, связистов, пулеметчиков и артиллеристов. Также работает полевая кухня, где можно согреться чаем и поесть солдатскую кашу.

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