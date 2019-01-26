Первые кадры с места взрыва в кафе в Саратовской области

, 17:59 Эксклюзивное видео 182

ЧП произошло в кафе «Рандеву» в Саратовской области, 26 января.

Фото, видео: Пятый канал

Первые кадры с места взрыва в Саратовской области, где 26 января произошел взрыв газового котла, публикует Пятый канал.

Среди пострадавших — сорок человек. В основном люди получили ожоги груди, рук, спины, бедер и лица. Как стало известно Пятому каналу, 35 пострадавших — гости на празднике, пятеро — сотрудники общепита. Среди них шестеро находятся в тяжелом состоянии, у них диагностировали 25% ожогов тела.

Выяснилось, что в заведении один зал, а кухня отделена тонкой гипсокартонной перегородкой. В результате этого огонь после взрыва распространился по всей площади помещения.

Ранее Пятый канал рассказывал, что по предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газовых баллонов.

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