Первые кадры с места взрыва в кафе в Саратовской области

Первые кадры с места взрыва в Саратовской области, где 26 января произошел взрыв газового котла, публикует Пятый канал.

Среди пострадавших — сорок человек. В основном люди получили ожоги груди, рук, спины, бедер и лица. Как стало известно Пятому каналу, 35 пострадавших — гости на празднике, пятеро — сотрудники общепита. Среди них шестеро находятся в тяжелом состоянии, у них диагностировали 25% ожогов тела.

Выяснилось, что в заведении один зал, а кухня отделена тонкой гипсокартонной перегородкой. В результате этого огонь после взрыва распространился по всей площади помещения.

Ранее Пятый канал рассказывал, что по предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газовых баллонов.