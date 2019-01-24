Уолтер Уайт воскреснет? — Чего ждать от продолжения сериала «Во все тяжкие»

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Стали известны имена актеров, которые исполнят главные герои в сиквеле.

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Раскрыты имена актеров «Во все тяжкие», которые появятся в полнометражном фильме по мотивам сериала. Как сообщает Revenge of the Fans, в сиквеле снимутся Брайан Крэнстон, Кристен Риттер, Джонатан Бэнкс, Джесси Племонс, Чарльз Бэйкер, Мэтт Джонс, Роберт Форстер, Тесс Харпер и Кевин Ранкин.

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Актерский состав нового фильма вызвал у фанатов недоумения. Они уже давно смирились с гибелью Майка (в исполнении Джонатана Бэнкса), Джейн (в исполнении Кристен Риттер) и главного героя Уолтера Уайта (в исполнении Брайана Крэнстона). Поклонники были уверены, что больше не увидят любимых персонажей на экранах, однако последние новости превзошли все ожидания.

Как в новой киноленте появятся старые персонажи, пока неизвестно. Однако не теряя времени даром, фанаты составили свой список версий. Одни поклонники кинокартины предположили, что умершие персонажи появятся в воспоминаниях Джесси Пинкмана, другие посчитали, что Майк, Джейн и Уолтер станут видениями.

Ранее Пятый канал сообщал, что американский продюсер и сценарист Винс Гиллиган работает над созданием полнометражного фильма по мотивам своего сериала «Во все тяжкие». Рабочее название сиквела — «Гринбрайер».

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