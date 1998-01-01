Момент крушения Ту-22М3 в Мурманской области попал на видео

В сети появились видеокадры с момента аварии сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. На ролике самолет заходит на посадку. За кадром слышен голос снимающего.

— Самолет номер 35, майор Гурьев. Посадка.

При соприкосновении шасси со взлетно-посадочной полосой самолет разламывается надвое. Вспыхивает пожар.

Крушение бомбардировщика Ту-22М3 произошло 22 января, самолет разбился в Оленегорске. На борту находилось четыре члена экипажа. Известно, что в момент аварии на борту находилось большое количество горючего топлива — этот факт вкупе с резко ухудшившейся погодой оставил экипажу крайне мало шансов на выживание.