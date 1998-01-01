Российские Ту-160 в небе над Арктикой напугали США и Канаду

Плановый полет двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Арктике послужил причиной тому, что по тревоге в воздух поднялись самолеты США и Канады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).
Уточняется, что самолеты ВКС России находились в международном воздушном пространстве.
По информации ТАСС, в субботу, 26 января, стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет над
Ранее Пятый канал сообщал, что на вооружение Минобороны поступят десять Ту-160. Стоимость контракта на поставку стратегических ракетоносцев составил 160 миллиардов рублей.