Российские Ту-160 в небе над Арктикой напугали США и Канаду

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По тревоге было поднято в воздух пять военных самолетов США и Канады.

Фото: © РИА Новости / Максим Туманов

Плановый полет двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Арктике послужил причиной тому, что по тревоге в воздух поднялись самолеты США и Канады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

— E-3 AWACS, два истребителя F-22 и два CF-18 опознали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack (по классификации НАТО), которые вошли в опознавательную зону ПВО Канады, — цитирует российское агентство североамериканское ведомство.

Уточняется, что самолеты ВКС России находились в международном воздушном пространстве.

По информации ТАСС, в субботу, 26 января, стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, а также Баренцева и Карского морей. Два российских экипажа выполнили поставленные задачи, в том числе отработали дозаправку в воздухе, после чего вернулись домой. Полет продолжался 15 часов.

Ранее Пятый канал сообщал, что на вооружение Минобороны поступят десять Ту-160. Стоимость контракта на поставку  стратегических ракетоносцев составил 160 миллиардов рублей.

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