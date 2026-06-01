Последний трюк: что привело к гибели юного руфера в Петербурге

В деле о гибели 12-летнего руфера в Петербурге появились новые подробности. На месте трагедии на Московском проспекте аобывали наши корреспонденты. Им удалось восстановить картину произошедшего. О том, почему подростки продолжают рисковать жизнью ради экстрима и лайков, разбиралась корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

На кадрах — последние минуты жизни 12-летнего руфера. Мальчик, взобравшись на перила балкона, берется руками за канат и пытается забраться по нему наверх. Через несколько секунд он летит камнем вниз.

Все произошло в доме на Московском проспекте. Там, где балконы, до сих пор висит веревка, с которой сорвался руфер. Подросток упал с седьмого этажа. Высота значительная. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

Подросток хотел вместе с приятелем подняться на крышу: сверху открывается красивый вид — именно это зачастую привлекает поклонников такого экстрима. По словам жителей дома, любители прогулок на грани приходили сюда и раньше. И, несмотря на закрытую территорию и охрану, всегда находили способ пробраться.

— «У нас председатель ТСЖ не раз обращалась в полицию, потому что они ходят на крышу».

— «Часто ли бывают здесь подростки?»

— «Ну, не то чтобы частенько, но председатель ТСЖ обращалась и получила ответ, что „разобьется — вот тогда приедем“. Вот вчера была и скорая, и полиция, и много всего».

Попасть в парадную и выйти на балкон подростки могли без особых препятствий — например, с курьерами или с жителями дома. Сейчас на территорию жилого комплекса посторонних не пускают.

— «Как могли попасть руферы?»

— «Так же, как и вы пытаетесь проникнуть».

— «Часто бывали здесь?»

— «Впервые вижу».

Известно, что погибшего звали Мишей. Вряд ли родители 12-летнего экстремала догадывались, но у него даже был свой канал, посвященный опасным прогулкам. На видео он вместе с друзьями — на крышах многоэтажек как в историческом центре, так и в новых районах Петербурга.

По факту гибели подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правда, кто именно должен понести ответственность — большой вопрос.

Но даже такие уроки мало кого учат. Вот экстремалы покоряют многоэтажку на Комендантском проспекте. Один из юношей пытается забраться по отвесной стене на шпиль. Подошвы скользят по бетонной поверхности. Кажется, он вот-вот сорвется и упадет с высотки на асфальт.

Если гибели после падения удается избежать, восстановление после травм может занять годы. Этому руферу не повезло: в сентябре прошлого года он сорвался с купола базилики Святой Екатерины, получил перелом позвоночника и лечится до сих пор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.