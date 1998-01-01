Эксперт оценил шансы Емельяненко в бою с Бейдером за чемпионский пояс Bellator

, 2:46 Интервью 78

Поединок начнется в 6:30 по московскому времени в американском Инглвуде.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Вадим Жернов

Федору Емельяненко будет непросто победить Райана Бейдера в поединке, который начнется в воскреснье, 27 января, в 6:30 утра по московском у времени в американском Инглвуде (штат Калифорния). Такое мнение в интервью Пятому каналу высказал мастер спорта по боксу и спортивный комментатор Эльдар Кенерли. На кону — чемпионский титул в тяжелом весе Bellator.

— Мои прогнозы — 60 на 40 преимущество все-таки будет за молодым американцем. Потому что он более мобильный, у него лучшие навыки в борьбе, он может длинные поединки проводить. Федору надо просто грамотно отработать, перехитрить его, и все будут ожидать от Федора, конечно рубки в первом раунде, так как он выкладывается в начале и дальше уже не так сильно работает, этим все и пользуются, — сказал Кенерли.

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По его словам, Емельяненко надо не начинать выкладываться сразу и подловить своими жесткими комбинациями и скоростью именно во втором раунде. 42-летний российский боец сейчас находится в хорошей форме, хорошо тренируется и понимает, что это один из самых важных боев в его карьере. По мнению эксперта, Федор намеренно выложил недавно в сеть видео своего спарринга, где он якобы находится в не очень хорошей форме, чтобы показать, как будто он не готов к бою. Все это поняли, но может быть и сработает.

Однако российскому спортсмену будет непросто — Эльдар Кенерли рассказал, что недавно общался с человеком из команды Бейдера, и считает, что сейчас 35-летний американец в идеальной форме. Федору, по словам эксперта, необходимо выбрать правильную тактику, быть собранным, и ни в коем случае нельзя опускать руки, как он обычно делает, когда совершает ошибку.

— Так что будем желать удачи Федору и надеяться, что он одержит победу, одержит победу досрочно, красивую победу, и принесет пояс в копилку нашей сборной России, — сказал Кенерли.

Ранее Пятый канал сообщал, что стали известны гонорары предварительные гонорары участников турнира по смешанным единоборствам Bellator 214.

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