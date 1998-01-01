Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате частично локализован

На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар — горит лента углеподачи. Как сообщает РИА Новости, в 09:00 местного времени в подразделение МЧС поступил сигнал о возгорании на высоте 30 метров в одной из башен ММК, вскоре огонь удалось частично локализовать.

По данным МЧС, общая площадь пожара составила 770 квадратных метров, ликвидация объявлена на 340 квадратных метров.

По словам представителя экстренной службы, технологический процесс не нарушен, однако производственные мощности пришлось снизить. Информации о причинах возгорания и пострадавших на данный момент нет.

Магнитогорский металлургический комбинат, прозванный «Магниткой» — один из крупнейших в мире производителей стали, в его цехах трудятся свыше 18 тысяч человек.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре в Курганской области.