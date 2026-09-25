Лавров обсудил с Гутерришем конфликт на Украине в Нью-Йорке

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Глава МИД РФ также поднял вопрос реформирования ООН и передал генсеку доклад о событиях в Буче.

Лавров встретился с Гутерришем в Нью-Йорке

Фото: www.globallookpress.com/Russian Foreign Ministry'S Offic/Keystone Press Agency

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке. Стороны обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 24 сентября сообщили на сайте организации.

«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили конфликт на Украине, в том числе его глобальные последствия», — говорится в публикации.

В Министерстве иностранных дел России уточнили, что Лавров и Гутерриш также рассмотрели актуальные вопросы деятельности ООН. Российский министр отметил необходимость реформирования организации для ее адаптации к условиям многополярного мирового порядка.

Кроме того, Лавров передал генсеку ООН доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что документ посвящен опровержению распространяемых Киевом сведений о событиях в Буче.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова участвовать в переговорах для достижения долгосрочного мирного соглашения с Украиной, однако не планирует приостанавливать специальную военную операцию на время контактов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.91
0.51 96.89
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
«Мы росли на этой любви»: звезды почтили память актрисы Марины Влади
7:07
Восемь человек пострадали при атаке БПЛА на Ульяновск
7:00
Кризис усиливается: Европа начала отбирать газ из хранилищ уже в сентябре
6:52
Губернатор Воронежской области сообщил об атаке БПЛА на регион
6:45
В Казахстане кошки с камерами помогают искать пропавших животных
6:40
Слезы под гимн и победа над украинкой: Юлия Чумгалакова принесла золото женской с

Сейчас читают

Последние дни Марины Влади: дети актрисы рассказали об обстоятельствах ее смерти
«Уважаю за то, что она сделала для отца»: Никита Высоцкий о смерти Марины Влади
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен