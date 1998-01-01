Скончался глава департамента региональной безопасности Москвы Черников

Руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников скончался на 55-м году жизни из-за проблем с сердцем. Как стало известно Пятому каналу, предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В конце 1990-х Черников начал работу на канале ВГТРК в авторской программе «На дорогах России». С 2000 года работал в правительстве Москвы, затем в Счетной палате, управлении делами аппарата Госдумы. В московской мэрии, начиная с 2010-го, Черников возглавлял департаменты СМИ и рекламы, а также национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы.

С октября 2016 года Черников работал руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее Пятый канал сообщал, как пропавший московский чиновник Сергей Середин был найден мертвым.