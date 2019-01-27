Экс-соратник Порошенко рассказал, что тот молится перед иконами со своим ликом

Александр Онищенко, бывший соратник Порошенко, рассказал, что у президента Украины есть домашняя церковь, где на иконах изображен он сам. Слова Онищенко передает РИА Новости.

— Я был у него дома — у него там своя собственная церковь. В этой церкви находятся иконы, где он изображен в роли святого. Заходит в церковь и молится сам себе, — заявил экс-соратник Порошенко.

Александр Онищенко — бывший депутат Рады и бизнесмен, ныне эмигрировавший из Украины. Кроме откровения про иконы с ликом Порошенко он рассказал, что действующий президент Незалежной будет подкупать избирателей на грядущих выборах и что глава Избиркома страны — человек Порошенко.

Ранее Пятый канал публиковал подборку публичных казусов Порошенко.