«Это не она!»: Поклонники не узнали помолодевшую Татьяну Буланову

, 21:48 Фото 149

Снимок артистки без грима и макияжа появился в социальных сетях.

Фото: instagram @bulanova.official

Популярную в «девяностые» певицу Татьяну Буланову поклонники не сразу узнали на фото без макияжа. Весной 2019 года артистка отметит свое 50-летие, но выглядит она как минимум на десять лет моложе этого возраста.

Снимок помолодевшей Булановой появился в Instagram. Артистка показала своим подписчикам, как она выглядит без грима и макияжа, сравнив свой нынешний вид с фотографией 1999 года. Некоторые юзеры не поверили, что на обоих снимках запечатлена Татьяна, сообщает издание «Дни.ру».

— Это не она! — пишут недоверчивые подписчики.

Впрочем, большинству нынешний облик певицы все же пришелся по душе.

— Такая же красивая.

— 50 и близко не дашь, — восхитились поклонники Татьяны Булановой.

Как сообщается в одном из Instagram-аккаунтов, посвященных отечественному шоу-бизнесу, недавно Татьяна сделала несколько омолаживающих процедур.

 
 
 
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_ ⭐️ 49-летняя Татьяна Буланова без макияжа выглядит неотразимо ⭐️ _ Певица легла в клинику для омоложения. В преддверии своего 50-летия Татьяна Буланова «сбросила» как минимум десять лет. На днях звезда 90-х опубликовала на личной странице в соцсетях фото, где позирует без сценического грима или каждодневного макияжа. Уже в марте певица будет праздновать круглую дату, однако она совершенно не выглядит на свой возраст. Поклонников Татьяны впечатлил её ухоженный, свежий, а главное молодой внешний вид. Конечно, можно заподозрить, что артистка использовала фотошоп для того, чтобы выглядеть моложе. Однако умалять заслуги Булановой не стоит. Она действительно сейчас находится в очень хорошей форме. Фанаты делают исполнительнице комплименты: пишут о её неотразимости и «цветущем» внешнем виде. Между прочим, как раз сейчас Буланова находится в клинике, специализирующейся на детокс-программах. Комплекс, расположенный в Карелии, имеет большой спектр услуг, в том числе очищение организма на клеточном уровне. Интересно, может именно в этом секрет Татьяны? Несмотря на то, что певица прекрасно выглядит, ей никак не удается найти себе принца на белом коне. После развода с Владиславом Радимовым у артистки не получается снова обрести счастье в личной жизни. Впрочем, ей есть, чем заняться. Младший сын Булановой — 11-летний Никита пока еще очень нуждается в маминой заботе и советах. Так что Татьяна не чувствует себя одинокой, тем более, что, по слухам, она так и не разъехалась с бывшим мужем. Певица разорвала брак с тренером «Зенита», но для удобства осталась жить с ним под одной крышей. _ #шоубизнесроссия #новостишоубиза #звездышоубизнеса #татьянабуланова

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— Как раз сейчас Буланова находится в клинике, специализирующейся на детокс-программах. Комплекс, расположенный в Карелии, имеет большой спектр услуг, в том числе очищение организма на клеточном уровне. Интересно, может именно в этом секрет Татьяны? — пишут авторы публикации.

Ранее Пятый канал рассказывал о признании Татьяны Булановой, которая хочет снова влюбиться «как девчонка».

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