Несколько домов обрушились в результате взрыва в Гааге

Взрыв произошел в Гааге на западе Нидерландов, 27 января. Сообщается. что в результате этого обрушились несколько домов.
О пострадавших или погибших информации пока нет.
К месту ЧП едут сотрудники экстренных служб.
Информация уточняется.
27 янв, воскресенье, 19:11
Сегодня, 18:50 Происшествия 357
О пострадавших или погибших при взрыве в Нидерландах пока ничего неизвестно.
Фото: www.globallookpress.com
Взрыв произошел в Гааге на западе Нидерландов, 27 января. Сообщается. что в результате этого обрушились несколько домов.
О пострадавших или погибших информации пока нет.
К месту ЧП едут сотрудники экстренных служб.
Информация уточняется.
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